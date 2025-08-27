Россияне в Прибалтике впервые за долгое время получили долгожданные пенсии

Доставка средств пенсионерам в Эстонии запланирована с 8 по 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября. По данным ведомства, выплаты поступают раз в квартал на счета в иностранных банках или через зарубежные пенсионные ведомства. Переводы осуществляются через систему банков-корреспондентов и требуют разрешения принимающей стороны. Сейчас аналогичные запросы направлены компетентным органам Израиля, Литвы и Болгарии, где также действуют ограничения на переводы российских пенсий. После получения согласия выплаты будут осуществлены и туда.