Крымский мост сейчас — очереди на досмотр растут

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, перед пунктами досмотра ждут проезда 735 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

Утром в среду в очереди с крымской стороны стояли более 600 авто, сейчас число ожидающих проезда выросло.

«По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 735 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.