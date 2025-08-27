«Альтернатива безрадостна»: половина взрослых напугана потерей работы из-за искусственного интеллекта

Новый опрос показал, что половина взрослого населения Великобритании беспокоится о том, что искусственный интеллект отнимет у них работу или изменит ее. Британский Конгресс профсоюзов (TUC) призывает к новому подходу к технологиям и более активному участию работников в их внедрении.
Согласно опросу, половина взрослого населения Великобритании обеспокоена влиянием искусственного интеллекта на их работу, а профсоюзные лидеры призывают к «постепенному изменению» подхода страны к новым технологиям.
Как пишет The Guardian, потеря работы или изменение условий труда оказались самыми большими проблемами для 51% из 2600 взрослых, опрошенных на Конгрессе профсоюзов, которые заявили, что они обеспокоены этой технологией.
Искусственный интеллект вызывает особую озабоченность у работников в возрасте от 25 до 34 лет, причем почти две трети (62%) опрошенных сообщили о таких опасениях.
Британский рынок труда замедляется на фоне охлаждения экономики, при этом официальный уровень безработицы в Великобритании достиг четырехлетнего максимума в 4,7%, хотя большинство экономистов не считают, что это связано с ускорением инвестиций в искусственный интеллект.
Конгресс профсоюзов считает, что технологии искусственного интеллекта могут принести пользу работникам и помочь улучшить качество государственных услуг, но призывает правительство привлекать работников и профсоюзы к внедрению ИИ на рабочих местах, чтобы защитить рабочие места и обеспечить обучение людей, чьи роли заменяются ИИ.
Половина опрошенных британцев (50%) заявили, что хотели бы иметь право голоса в вопросе использования искусственного интеллекта на рабочих местах и в экономике в целом, а не оставлять это на усмотрение бизнеса, в то время как только 17% респондентов выступили против этого.
В рамках своего плана в области искусственного интеллекта Конгресс профсоюзов призывает установить условия для того, чтобы миллиарды фунтов государственных денег тратились на исследования и разработки в области искусственного интеллекта, чтобы гарантировать, что работники не будут заменены новыми технологиями.
Кроме того, профсоюзу хотят получить гарантии того, что работники получат «цифровые дивиденды» от повышения производительности, достигнутого с помощью искусственного интеллекта, требуя от компаний инвестировать в повышение квалификации и обучение персонала, улучшая оплату труда и условия для сотрудников, а также предоставляя работникам возможность влиять на процесс принятия решений в компаниях, включая работников в советах директоров.
Профсоюзный орган предупреждает, что без таких барьеров, при которых работникам разрешается определять, когда и как используется искусственный интеллект, более широкое использование новых технологий может привести к «безудержному неравенству», ухудшению условий труда и усилению социальных волнений.
По мнению Конгресса профсоюзов, системы социального обеспечения и повышения квалификации в Великобритании также должны быть укреплены, чтобы помочь удержать и переквалифицировать работников, чья работа подвергается риску из-за искусственного интеллекта.
Помощник генерального секретаря Конгресса профсоюзов Кейт Белл отмечает: «Искусственный интеллект может обладать преобразующим потенциалом, и при правильном развитии работники смогут извлечь выгоду из повышения производительности, которое может принести эта технология».
Она добавила: «Альтернатива безрадостна. Оставшись неуправляемой и не в тех руках, революция в области искусственного интеллекта может усугубить безудержное неравенство, поскольку рабочие места сокращаются или перемещаются, а акционеры становятся богаче».