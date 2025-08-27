«Альтернатива безрадостна»: половина взрослых напугана потерей работы из-за искусственного интеллекта

Половина опрошенных британцев (50%) заявили, что хотели бы иметь право голоса в вопросе использования искусственного интеллекта на рабочих местах и в экономике в целом, а не оставлять это на усмотрение бизнеса, в то время как только 17% респондентов выступили против этого.