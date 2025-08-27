«Мозг подводит»: названы подробности слабоумия у всемирно известного актера

Супруга актера Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, Эмма Хеминг Уиллис вспоминает о «тревожных и пугающих» ранних симптомах актера и говорит, что его семья «научилась приспосабливаться» к тому, что его мозг «дает сбой» на фоне «действительно отличного состояния здоровья в целом».
Мозг Брюса Уиллиса «подводит его», и у него «отходит речь», рассказала его жена Эмма Хеминг Уиллис. Прошло более двух лет с тех пор, как актеру был поставлен диагноз «лобно-височная деменция», напоминает The Guardian.
«Брюс по-прежнему очень подвижен. В целом у Брюса отличное здоровье, — рассказала Хеминг Уиллис в специальном выпуске ABC во вторник. — Просто его мозг подводит его. Речь идет не о том. Мы научились приспосабливаться, и у нас есть способ общения с ним, просто это другой способ».
В 2022 году семья Брюса Уиллиса объявила, что звезда фильмов «Крепкий орешек» и «Шестое чувство» уходит из актерской карьеры после того, как у него диагностировали афазию — расстройство мозга, которое приводит к трудностям с речью, пишет The Guardian.
«Для человека, который был очень разговорчив и очень увлечен, он был просто немного более тихим, и когда семья собиралась вместе, он просто немного таял», — рассказала Хеминг Уиллис ABC о ранних симптомах своего мужа.
«Он казался немного отстраненным, немного холодным, не таким, как Брюс, который был очень теплым и ласковым. Полная противоположность этому была тревожной и пугающей», — добавила она.
Через год после того, как Уиллису поставили диагноз афазии, ему поставили другой диагноз — лобно-височная деменция. «Несмотря на то, что это болезненно, для нас большое облегчение наконец-то получить четкий диагноз», — заявила тогда семья Уиллиса в совместном заявлении, которое подписали его дочери, жена и бывшая жена, Деми Мур.
Когда Хеминг Уиллис впервые узнала о диагнозе мужа, «я была в такой панике, я просто вспомнила, что слышала это, и больше ничего не слышала», вспоминает она. «Это было похоже на свободное падение».
Хеминг Уиллис поведала, что все еще бывают моменты, когда ее муж, которому сейчас 70 лет, проявляет «искру» своей жизнерадостной натуры.
«У нас до сих пор бывают такие дни, — сказала она в комментариях ABC. — Не дни, а мгновения. Все дело в его смехе. У него такой искренний смех. И иногда в его глазах мелькает искорка. И я просто в восторге. Просто это трудно увидеть, потому что как только эти моменты появляются, они тут же исчезают».
Хеминг и Уиллис поженились в 2009 году, и у них две дочери. Ее книга об уходе за Уиллисом под названием «Неожиданное путешествие: обретение силы, надежды и себя на пути заботы» выйдет в свет 9 сентября, отмечает The Guardian.