«Мозг подводит»: названы подробности слабоумия у всемирно известного актера

«У нас до сих пор бывают такие дни, — сказала она в комментариях ABC. — Не дни, а мгновения. Все дело в его смехе. У него такой искренний смех. И иногда в его глазах мелькает искорка. И я просто в восторге. Просто это трудно увидеть, потому что как только эти моменты появляются, они тут же исчезают».