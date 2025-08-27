БЖД запустила новый туристический маршрут с посещением школы, где учился Лукашенко

БЖД запустила маршрут для туристов с посещением школы, где учился президент Беларуси Александр Лукашенко. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В организации заметили: с целью расширения железнодорожных маршрутов между Беларусью и Россией туристический центр «Дортур» БЖД вместе с российскими коллегами РЖД разработал новый туристический маршрут «Жемчужины Беларуси». Он стартовал 22 августа.
Туристы из России в течение двух дней совершили путешествие из Москвы в Гомель, Могилев, Шклов, а также в Александрию. Туристическая программа нового пилотного проекта предусматривала знакомство с историей, достопримечательностями. Также была дегустация блюд национальной кухни.
К примеру, туристы посетили Гомельский дворцово-парковый ансамбль. В Могилеве — смогли увидеть древние фрески кафедрального костела Успения Девы Марии и Святого Станислава и Свято-Никольского женского монастыря, посетить мемориальный комплекс «Буйничское поле».
«Кроме того, туристы посетили малую родину Президента Республики Беларусь — агрогородок Александрия. В школе, где учился Александр Григорьевич Лукашенко, для них организовали экскурсию. Гостям показали и знаменитую Трофимову криницу с целебной водой», — уточнили в пресс-службе БЖД.
Тем временем археологи назвали новую дату основания Минска — 997 год.
Ранее мы писали, что новый автобус будет ходить по проспекту Независимости в Минске.
Кстати, Глава МИД Максим Рыженков сказал про альтернативы отдыха на море для белорусов: «Невозможно нормально полететь отдохнуть в Грецию, Испанию, Италию».