БЖД запустила новый туристический маршрут с посещением школы, где учился Лукашенко

Туристы из России в течение двух дней совершили путешествие из Москвы в Гомель, Могилев, Шклов, а также в Александрию. Туристическая программа нового пилотного проекта предусматривала знакомство с историей, достопримечательностями. Также была дегустация блюд национальной кухни.