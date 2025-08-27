ИКИ РАН: На Солнце вырос риск крупных вспышек в зоне воздействия на Землю

Космическая погода на 27 августа 2025 года остается напряженной. Ученые фиксируют высокую вспышечную активность на Солнце, которая может повлиять на Землю. Геомагнитная обстановка сохраняется спокойной, но риск крупных солнечных вспышек растет.
«Вспышечная активность — высокая с рисками крупных вспышек в зоне воздействия на Землю», — уточнили ученые.
Накануне на Солнце произошла мощная вспышка, которую зарегистрировали в 08:25 по московскому времени. Ее сила достигла уровня M4.52 по рентгеновской шкале. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, это событие стало одним из самых значительных за последние два месяца.
Специалисты отметили, что за ночь активность Солнца резко возросла. По их прогнозам, в ближайшие сутки она может достичь максимального уровня X, что указывает на возможные крупные вспышки. Ученые также сообщили, что активные солнечные центры сместились и находятся на расстоянии 50 градусов от линии Солнце — Земля. Такое положение считают относительно безопасным, но риски для Земли сохраняются.