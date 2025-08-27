ИКИ РАН: На Солнце вырос риск крупных вспышек в зоне воздействия на Землю

Специалисты отметили, что за ночь активность Солнца резко возросла. По их прогнозам, в ближайшие сутки она может достичь максимального уровня X, что указывает на возможные крупные вспышки. Ученые также сообщили, что активные солнечные центры сместились и находятся на расстоянии 50 градусов от линии Солнце — Земля. Такое положение считают относительно безопасным, но риски для Земли сохраняются.