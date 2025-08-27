Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды вырос на 30% за год

В январе — июне 2025 года оборот московских производителей текстильных изделий и одежды составил 139 млрд рублей, что на 29,6% больше в сопоставимых ценах, чем в первом полугодии предыдущего года, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«На столичных производителей одежды и текстиля приходится 3,8% оборота обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора и более 20% от общего оборота отрасли в России», — рассказала Мария Багреева.
Заммэра напомнила, что в столице работает много производителей одежды и текстиля — от небольших ателье и авторских брендов до крупных фабрик, выпускающих одежду для массового потребителя. Они развивают производство и внедряют инновационные решения, поставляя на рынок Москвы продукцию, удовлетворяющую запросы граждан.
Около 115 млрд рублей, или более 80% отраслевого оборота, заработали производители одежды. За год их выручка выросла на 34%. На предприятия текстильной промышленности пришлось около 20% оборота — 25,4 млрд рублей. Это на 12,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Быстрее всего растет выручка малых предприятий — за год она увеличилась на 70%, до 85 млрд рублей, а доля в отраслевом обороте выросла на 15 процентных пункта — до 61%. Крупные и средние предприятия заработали 55 млрд рублей, около 39% общей отраслевой выручки.
Развитие и модернизация легкой промышленности поддерживаются инвестициями в основной капитал: в первом квартале текущего года их рост в этом секторе составил 79% в сопоставимых ценах.