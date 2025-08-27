Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды вырос на 30% за год

Около 115 млрд рублей, или более 80% отраслевого оборота, заработали производители одежды. За год их выручка выросла на 34%. На предприятия текстильной промышленности пришлось около 20% оборота — 25,4 млрд рублей. Это на 12,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года.