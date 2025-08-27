Ричмонд
Эксперт объяснил, как ТТП поддерживает новосибирские предприятия в освоении восточных рынков

В рамках работы XII Международного форума «Технопром-2025» в студии BFM-Новосибирск состоялось интервью с президентом Торгово-промышленной палаты Новосибирской области Сергеем Алтуховым.

На форуме «Технопром-2025» пpезидент ТПП Новосибирской области Сергей Алтухов рассказал о роли ТПП в развитии бизнеса и экспорта. Об этом пишет Сиб.фм.

Ключевые моменты:

Партнерство с технопарком: Подписано соглашение об упрощении интеграции бизнеса в экосистему технопарка. Планируется аналогичное сотрудничество с новосибирским экспоцентром для выхода на рынки Китая и Египта.

Глобальная сеть ТПП: Система ТПП, представленная в 179 странах, служит гарантом надежности и «знаком качества» при поиске зарубежных партнеров.

Успешный экспорт: Приведены примеры компаний, успешно экспортирующих продукцию (РосАгра, Купинское мороженое, Кедропром) в разные страны.

Импорт технологий: Компания «ГофроМастер» использует китайское оборудование для производства упаковки.

Технологический суверенитет: Алтухов подчеркнул важность самостоятельности и развития собственных технологий.

Призыв к бизнесу: Предпринимателям, особенно малому и среднему бизнесу, рекомендовано активнее использовать ресурсы ТПП для международных связей.