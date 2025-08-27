Ричмонд
Робот Дима Шустрый стал участником форума «Технопром-2025» в Новосибирске

27 августа в Новосибирске открылся XII Международный форум «Технопром-2025».

27 августа в Новосибирске открылся XII Международный форум «Технопром-2025». Одним из ярких событий стало появление робота Димы Шустрого, сообщает корреспондент «МК в Новосибирске».

Робот официально зарегистрирован как участник форума. Как сообщил представитель компании разработчика Александр Лазарев, Дима Шустрый выполняет роль «домашней собачки» на мероприятиях, привлекая внимание гостей.

Помимо этого, робот используется в международных аэропортах для мониторинга помещений и других задач.

На форуме робот Дима Шустрый стал одной из изюминок событий.

Ранее на XII Международном форуме «Технопром-2025» мэр города Максим Кудрявцев в интервью студии BFM-Новосибирск сообщил о сроках запуска станции метро «Спортивная».