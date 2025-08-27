Робот Дима Шустрый стал участником форума «Технопром-2025» в Новосибирске

27 августа в Новосибирске открылся XII Международный форум «Технопром-2025». Одним из ярких событий стало появление робота Димы Шустрого, сообщает корреспондент «МК в Новосибирске».
Робот официально зарегистрирован как участник форума. Как сообщил представитель компании разработчика Александр Лазарев, Дима Шустрый выполняет роль «домашней собачки» на мероприятиях, привлекая внимание гостей.
Помимо этого, робот используется в международных аэропортах для мониторинга помещений и других задач.
На форуме робот Дима Шустрый стал одной из изюминок событий.
