Запрет на купание в море продолжает действовать в Анапе

В Анапе продолжает действовать временный запрет на купание в море. ОБ этом жителям и гостям курорта напомнили в администрации города.
Соответствующее постановление приняли в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на основании решений оперштаба, протоколов краевой санитарно-противоэпидемической комиссии и других нормативных документов.
Ограничения касаются не только купания, но и посещения прибрежной территории в границах опасных зон. Доступ к этим территориям открыт только для тех, кто участвует в работах по ликвидации чрезвычайной ситуации, и кто выполняет на данных территориях трудовые или служебные обязанности.
Контроль за соблюдением требований осуществляют мониторинговые группы, состоящие из сотрудников мэрии, полиции, ГИМС и казачества. Для информирования отдыхающих вдоль побережья установлены предупредительные баннеры и таблички, курсируют специальные автомобили с громкоговорителями.