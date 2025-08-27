Ричмонд
О гибели рыбы и вони в Павлове заявили местные жители

Река Тарка стала черной.

В Павлове местные жители рассказали об экологической катастрофе — в реке погибла рыба. Об этом 26 августа сообщили в программе «Кстати».

Рыба погибла в реке Тарка, которая впадает в Оку. Оттуда исходит стойкий неприятный запах. Сама река стала черной, хотя раньше была прозрачной, уверяют жители. Они считают, что кто-то умышленно сбрасывал туда отходы.

Выяснилось, что в одном из микрорайонов прорвало канализационную трубу. Оттуда все стекало в реку. По словам жителей, проблема появилась около трех недель назад. В администрации округа обещали взять пробы воды.