Вступили в силу 50% пошлины США против Индии: какие отрасли пострадают

Власти Индии работают над комплексной стратегией по смягчению последствий введения США 50-процентных пошлин на индийские товары. Об этом сообщает издание The Economic Times, напомнив, что 27 августа вступили в силу 25% американские пошлины на индийские товары из-за покупки Индией российской нефти. Хотя до это уже действовали 25% пошлины в отношении республики в рамках новой торговой политики США.
Как отмечает издание, повышенный тарифы коснутся экспорта индийских товаров в Штаты на сумму 48,2 млрд долларов. Наиболее пострадают от повышенных пошлин экспорт текстиля, креветок, кожи, драгоценных камней и ювелирных изделий. А вот фармацевтическая продукция, электроника и нефтепродукты остались вне зоны действия пошлин.
Производители текстиля и одежды в Тируппуре, Нойде и Сурате уже остановили производство, на смену им пошли более дешевые конкуренты из Бангладеш и Вьетнама. А учитывая тот факт, что США потребляли почти 40 процентов экспорта индийских морепродуктов, этому сектору грозят потери запасов, сбои в цепочках поставок и проблем для фермеров.
В свою очередь, власти Индии в числе путей выхода из сложившейся ситуации намерены реформировать налогообложение на товары и услуги, стимулировать внутренний спрос и искать торговых партнеров в других странах мира.
Ранее «Почта России» временно приостановила прием заявок на отправление посылок в США. Все произошло из-за остановки беспошлинного режима. При этом обыкновенных писем ограничения не коснулись. Поэтому корреспонденция продолжает отправляться в штатном формате.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может вновь ввести импортные пошлины в размере 35%, если Евросоюз не выполнит свои инвестиционные обязательства перед американской экономикой.