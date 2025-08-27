Даже не пискнула: 4-летней девочке пришлось проявить мужество и пережить сквозь слезы сильную боль

Вчера, 26 августа, в Уфе специалист поисково-спасательного отряда городского Управления гражданской защиты помогли четырехлетней девочке, на пальце которой застряло металлическое кольцо от ключей. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Мама ребенка обратилась за помощью после того, как не смогла помочь дочери. К моменту приезда спасателей палец девочки уже посинел. Прибывший к семье спасатель аккуратно с помощью специального слесарного инструмента, разжал кольцо, одновременно отвлекая ребенка спокойной беседой.
Несмотря на то, что дома девочка сильно плакала от боли, во время операции спасателя она вела себя мужественно и не издала ни звука. Медицинская помощь не потребовалась — обошлось без травм.
УГЗ обратилось к родителям с рекомендациями: хранить мелкие металлические предметы вне досягаемости детей, не пытаться самостоятельно использовать острые инструменты для снятия застрявших предметов и незамедлительно вызывать скорую помощь, если палец опух или посинел.
