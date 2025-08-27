Ричмонд
Собянин: Выбрана архитектурная концепция Депозитарно-выставочного центра в ТиНАО

В Москве откроются новые возможности для культурного развития. Об этом в среду, 27 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

В Коммунарке планируется строительство Депозитарно-выставочного центра, где впервые будут представлены редкие экспонаты из фондов городских музеев, включая собрание Третьяковской галереи.

В комплексе разместятся современные выставочные залы, мастерские реставраторов и общественные пространства, а благоустроенная территория сделает его новой культурной точкой столицы, передает Telegram-канал главы города.

26 августа Сергей Собянин в своем блоге также рассказал о реализации в городе спортивных проектов. Также он сообщил о завершении строительства детсада в Бескудниковском районе и рассказал о создании современных мест отдыха у воды.

Кроме того, в столице в этом году будут благоустроены свыше 80 знаковых объектов. Среди проектов — общественное пространство у Ивановских прудов, территория вокруг храма Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, парк «Центральный» во Внукове. Глава города сообщил, что было принято решение о разработке проекта комплексного благоустройства Екатерининского парка площадью 17,6 гектара.

