Собянин: Выбрана архитектурная концепция Депозитарно-выставочного центра в ТиНАО

В Коммунарке планируется строительство Депозитарно-выставочного центра, где впервые будут представлены редкие экспонаты из фондов городских музеев, включая собрание Третьяковской галереи.
В комплексе разместятся современные выставочные залы, мастерские реставраторов и общественные пространства, а благоустроенная территория сделает его новой культурной точкой столицы, передает Telegram-канал главы города.
26 августа Сергей Собянин в своем блоге также рассказал о реализации в городе спортивных проектов. Также он сообщил о завершении строительства детсада в Бескудниковском районе и рассказал о создании современных мест отдыха у воды.
Кроме того, в столице в этом году будут благоустроены свыше 80 знаковых объектов. Среди проектов — общественное пространство у Ивановских прудов, территория вокруг храма Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, парк «Центральный» во Внукове. Глава города сообщил, что было принято решение о разработке проекта комплексного благоустройства Екатерининского парка площадью 17,6 гектара.