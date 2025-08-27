Собянин: Выбрана архитектурная концепция Депозитарно-выставочного центра в ТиНАО

Кроме того, в столице в этом году будут благоустроены свыше 80 знаковых объектов. Среди проектов — общественное пространство у Ивановских прудов, территория вокруг храма Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, парк «Центральный» во Внукове. Глава города сообщил, что было принято решение о разработке проекта комплексного благоустройства Екатерининского парка площадью 17,6 гектара.