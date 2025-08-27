Врач объяснил, почему после огорода ни в коем случае нельзя сразу идти отдыхать

Статичная работа в огороде приводит к длительному напряжению мышц.
Работа на даче может вызвать боли в спине, коленях и мышцах, но отдых в постели только усугубит проблему. Врач-остеопат Дмитрий Симкин в интервью рекомендовал специальные упражнения для расслабления мышц и восстановления кровообращения.
«После работы в саду или огороде многие стремятся побыстрее лечь, считая это оптимальным вариантом отдыха. На самом деле это не совсем так», — объяснил специалист для Газеты.ру.
Статичная работа в огороде (прополка, копка) приводит к длительному напряжению мышц. Даже в положении лежа они остаются спазмированными, что нарушает кровоток в суставах и позвоночнике, уточнил врач.
При болях в суставах лучше заняться спокойной ходьбой для активации кровообращения. Базовые упражнения в виде наклонов и подтягивания помогут размят тело и уменьшить спазм. Специалист отметил, что при боли в пояснице можно лечь, но согнув колени, а после уменьшения дискомфорта подложить под поясницу валик. В случаях если ощущается острая или «простреливающая» боль, при онемении или долгом дискомфорте стоит обратиться к врачу.