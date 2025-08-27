Врач объяснил, почему после огорода ни в коем случае нельзя сразу идти отдыхать

При болях в суставах лучше заняться спокойной ходьбой для активации кровообращения. Базовые упражнения в виде наклонов и подтягивания помогут размят тело и уменьшить спазм. Специалист отметил, что при боли в пояснице можно лечь, но согнув колени, а после уменьшения дискомфорта подложить под поясницу валик. В случаях если ощущается острая или «простреливающая» боль, при онемении или долгом дискомфорте стоит обратиться к врачу.