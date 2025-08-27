Нижегородские трамваи № 18 временно изменят маршрут

Об этом сообщили в ЦРТС. На период работ трамваи будут курсировать по укороченной схеме: от «Трамвайного депо 1» до площади Лядова. О сроках завершения ремонта и возвращении к привычному маршруту будет сообщено дополнительно.
Напомним, трамваи № 18 вновь начали курсировать с 4 августа. Однако ходят они не по привычной схеме. 18-й трамвай приостановил движение с середины июня из-за реконструкции трамвайных путей на Черном пруду.
Ранее сообщалось, что более 90 километров трамвайных путей построили в Нижнем Новгороде.