Нижегородские трамваи № 18 временно изменят маршрут

Из-за проведения ремонтных работ в районе дома № 89 по улице Ильинской движение трамваев маршрута № 18 временно изменено.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в ЦРТС. На период работ трамваи будут курсировать по укороченной схеме: от «Трамвайного депо 1» до площади Лядова. О сроках завершения ремонта и возвращении к привычному маршруту будет сообщено дополнительно.

Напомним, трамваи № 18 вновь начали курсировать с 4 августа. Однако ходят они не по привычной схеме. 18-й трамвай приостановил движение с середины июня из-за реконструкции трамвайных путей на Черном пруду.

Ранее сообщалось, что более 90 километров трамвайных путей построили в Нижнем Новгороде.