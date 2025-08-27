Хоккей, футбол, теннис и многое другое: в Воронеже создают крупный активити-парк

Площадку будущего активити-парка «Шиловский» посетил губернатор Александр Гусев.
По итогам поездки глава региона рассказал, что инвестор создаст спортивный центр, катки, футбольные площадки, теннисные корты, зоны кемпинга, детские зоны, тропы здоровья, амфитеатр и смотровую площадку с видом на водохранилище.
Основная часть инфраструктуры будет работать круглый год. На первом этапе в проект будет вовлечено 5,9 гектара земли, в будущем территория будет расширяться. Так, позже появится полноценное парковое пространство с большим количеством активностей.
Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что на Петровской набережной в рамках благоустройства установят фургоны с едой. Об этом просили сами горожане.