Москва
+17°
пасмурно
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккей, футбол, теннис и многое другое: в Воронеже создают крупный активити-парк

Масштабное пространство для активного отдыха обустроят в Воронеже.

Площадку будущего активити-парка «Шиловский» посетил губернатор Александр Гусев.

По итогам поездки глава региона рассказал, что инвестор создаст спортивный центр, катки, футбольные площадки, теннисные корты, зоны кемпинга, детские зоны, тропы здоровья, амфитеатр и смотровую площадку с видом на водохранилище.

Основная часть инфраструктуры будет работать круглый год. На первом этапе в проект будет вовлечено 5,9 гектара земли, в будущем территория будет расширяться. Так, позже появится полноценное парковое пространство с большим количеством активностей.

Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что на Петровской набережной в рамках благоустройства установят фургоны с едой. Об этом просили сами горожане.