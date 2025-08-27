Программа для детей ко Дню знаний пройдет на Северном и Южном речных вокзалах

«30 августа приглашаем детей и их родителей на Северный и Южный речные вокзалы. Здесь к началу учебного года подготовили познавательную программу для маленьких пассажиров, особое внимание уделили вопросам безопасности. По поручению Сергея Собянина продолжаем участвовать в важных городских и государственных событиях», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.