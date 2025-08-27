В РФ узнали, как компенсируется нехватка дофамина при болезнях нервной системы

По данным пресс-службы, интерес ученых вызвали дофаминовые нейроны черного вещества — небольшой структуры мозга, отвечающей за регуляцию движений. Повреждение или гибель этих клеток приводит к развитию болезни Паркинсона и других заболеваний. В ходе анализа данных здоровых людей, а также страдающих болезнью Паркинсона и лабораторных животных ученые обнаружили, что ген дофаминового транспортера работает согласованно с генами, отвечающими за синтез, хранение и передачу сигналов этого гормона. Затем они изучили ген тирозин-гидроксилазы — ключевого фермента производства дофамина в организме.