В Новосибирске представили первый российский серийный электропогрузчик

На международном форуме «Технопром» в Новосибирске компания «Makstem» презентовала первый в России серийный электропогрузчик, созданный на собственном заводе полного цикла с конструкторским бюро.

Новая разработка отличается экологичностью, экономичностью, безопасностью и низким уровнем шума, пишет .BFM-Новосибирск.

Электропогрузчик, оснащённый электродвигателем, может комплектоваться более чем 60 видами навесного оборудования, что позволяет использовать его в строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве, при монтажных и демонтажных работах, а также для благоустройства парков и территорий.

Представители компании сообщили, что новинка, несмотря на недавнее появление на рынке, уже получила признание клиентов. В частности, один из погрузчиков успешно функционирует на складе в Новосибирске и применяется на крупнейшей грибной ферме страны.