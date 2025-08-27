В Новосибирске представили первый российский серийный электропогрузчик

Электропогрузчик, оснащённый электродвигателем, может комплектоваться более чем 60 видами навесного оборудования, что позволяет использовать его в строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве, при монтажных и демонтажных работах, а также для благоустройства парков и территорий.