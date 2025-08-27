Власти отказали жителям в проведении мирного митинга в Уральске

«По итогам заседания было принято постановление акимата города Уральск от 25 августа об отказе в проведении митинга. Вам не разрешается проводить митинг в сквере “Славные дочери Казахстана” 30 августа с 12.00 до 15.00. Кроме того, нарушение порядка, самовольный выход на площадь и организация мирного собрания или пикета влечет меры, предусмотренные статьей 488 КоАП РК», — сообщил в ответе активистам руководитель ГУ «Отдел внутренней политики города Уральск» Азамат Гиниятов.
Гиниятов ссылается на подпункт 5 пункта 1 статьи 14 закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Эта статья определяет, что в проведении мирных собраний может быть отказано в случае «предоставления неполной информации», или «отсутствия подписи организатора мирных собраний или его представителя». Однако точная формулировка отказа в ответе жителям не сообщается.
Активисты сообщают в социальных сетях, что 30 августа они хотели провести мирный митинг с требованием остановить рост цен, поднять зарплаты, пенсии, пособия и освободить политических заключенных.
30 августа в Казахстане отмечают День Конституции.