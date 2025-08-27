Власти отказали жителям в проведении мирного митинга в Уральске

«По итогам заседания было принято постановление акимата города Уральск от 25 августа об отказе в проведении митинга. Вам не разрешается проводить митинг в сквере “Славные дочери Казахстана” 30 августа с 12.00 до 15.00. Кроме того, нарушение порядка, самовольный выход на площадь и организация мирного собрания или пикета влечет меры, предусмотренные статьей 488 КоАП РК», — сообщил в ответе активистам руководитель ГУ «Отдел внутренней политики города Уральск» Азамат Гиниятов.