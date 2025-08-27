Ричмонд
МЧС: из-за подтопления домов на Сахалине проводится эвакуация жителей

Паводок в Невельском районе затронул 24 приусадебных участка и семь домов.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели эвакуируют жителей домов, подтопленных в Невельском районе Сахалинской области, сообщило МЧС России.

Река Казачка вышла из берегов из-за осадков. Паводок затронул 24 приусадебных участка и семь домов.

«Уже эвакуированы 37 человек», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Для работ в зоне подтопления задействованы 27 специалистов и 12 единиц техники. Сотрудники МЧС изучают гидрологическую обстановку и информируют граждан о ситуации. Кроме того, они оказывают помощь жителям.

Напомним, 27 августа стало известно, что в результате схода грязевых масс ограничено движение для всех видов транспорта на региональной трассе Невельск — Шебунино. Прокуратура взяла на контроль устранение последствий подтопления автодороги и домов в Невельском районе.