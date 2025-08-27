Ричмонд
Группа Onyx заявила о готовности стать послом «Интервидения».

Американская хип-хоп-группа Onyx выразила поддержку музыкальному конкурсу «Интервидение-25», заявив о готовности стать его послом. Об этом пишет ТАСС.

Участники коллектива отметили, что их впечатлила история и замысел конкурса, и они считают, что подобные проекты играют важную роль в налаживании мостов между культурами и странами. Музыканты также добавили, что они 25 лет выступают по миру и участвуют в международных фестивалях.

«Мы всегда ведем диалог с людьми и можем стать послами вашего конкурса.. Мы будем говорить о возрожденном Россией проекте, который способствует развитию культурного обмена и взаимопонимания в мировом масштабе. Как музыканты, мы были бы рады выступить на конкурсе и представить наряду с другими жанрами хип-хоп культуру, олицетворением которой является наш коллектив», — сказали они.

Ранее народный артист России и представитель жюри от РФ в «Интервидении» Игорь Матвиенко рассказал, чем конкурс отличается от «Евровидения». В беседе с ТАСС он сообщил, что мероприятие принципиально отличается акцентом на традиционные ценности.