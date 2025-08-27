Послом «Интервидения» готова стать американская хип-хоп группа: подробности

«Мы всегда ведем диалог с людьми и можем стать послами вашего конкурса.. Мы будем говорить о возрожденном Россией проекте, который способствует развитию культурного обмена и взаимопонимания в мировом масштабе. Как музыканты, мы были бы рады выступить на конкурсе и представить наряду с другими жанрами хип-хоп культуру, олицетворением которой является наш коллектив», — сказали они.