Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Трамп убедил Орбана изменить позицию по вступлению Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз. Об этом в среду, 27 августа, пишет Politico.

Президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз. Об этом в среду, 27 августа, пишет Politico.

Авторы материала отмечают, что решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут принять в ближайшие дни или недели.

Также сообщается, что, по словам анонимного дипломата, переговоры о вступлении Молдавии в ЕС могут затянуться из-за грядущих парламентских выборов.

— Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове переговорную площадку, но делать это из-за приближающихся выборов было бы недальновидно и в конечном счете контрпродуктивно, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее появились сообщения о том, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже украинский президент Владимир Зеленский отверг это предложение.

18 августа в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали много значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше