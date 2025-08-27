Politico: Трамп убедил Орбана изменить позицию по вступлению Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз. Об этом в среду, 27 августа, пишет Politico.
Авторы материала отмечают, что решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут принять в ближайшие дни или недели.
Также сообщается, что, по словам анонимного дипломата, переговоры о вступлении Молдавии в ЕС могут затянуться из-за грядущих парламентских выборов.
— Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове переговорную площадку, но делать это из-за приближающихся выборов было бы недальновидно и в конечном счете контрпродуктивно, — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее появились сообщения о том, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже украинский президент Владимир Зеленский отверг это предложение.
18 августа в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали много значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.