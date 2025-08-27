Ричмонд
Глава «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянов объяснил уголовное дело

Александр Сергеевич написал обращение в СМИ, в котором выразил несогласие с теми обвинениями, которые в отношении него выдвигаются.

Глава Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов, находясь под арестом с июня 2024 года, отрицает обвинения во взяточничестве. Его обвиняют в получении крупных сумм от предпринимателей Муслимовых в обмен на госконтракты. Муслимовы признают передачу денег, но называют это спонсорством фестиваля «Семейные традиции», при этом утверждая, что им не оставляли выбора. Директор «Промышленно-логистического парка» Гоманов, считающийся посредником, также дал показания против Зырянова. Об этом пишет Сиб.фм.

Зырянов в своем обращении из СИЗО опровергает обвинения в пиаре за счет бюджетных средств, называя их «фейком». Он утверждает, что публикации касались кинофестиваля, что подтверждено экспертизами.

По его словам, Гоманов и Муслимовы дали показания под давлением. Стоимость роликов для фестиваля составила 375 000 рублей, и Зырянов готов предоставить их для ознакомления, чтобы доказать отсутствие пиара. Он обжалует действия следствия.