Глава «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянов объяснил уголовное дело

Глава Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов, находясь под арестом с июня 2024 года, отрицает обвинения во взяточничестве. Его обвиняют в получении крупных сумм от предпринимателей Муслимовых в обмен на госконтракты. Муслимовы признают передачу денег, но называют это спонсорством фестиваля «Семейные традиции», при этом утверждая, что им не оставляли выбора. Директор «Промышленно-логистического парка» Гоманов, считающийся посредником, также дал показания против Зырянова. Об этом пишет Сиб.фм.