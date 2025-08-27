Юрист сказала, могут ли белорусы получить денежную компенсацию вместо отпуска. Подробности сообщила профсоюзный юрист Марина Змитрович, пишет телеграм-канал издания «Беларускi Час».
По словам юриста, Трудовым кодексом оговорены случаи, когда отпуск можно заменить денежной компенсацией.
— Согласно статье 161 такой вариант допускается по соглашению сторон — работника и нанимателя — при условии, что первый в текущем рабочем году использовал не менее 21 календарного дня трудового отпуска, — уточнила Змитрович.
Специалист добавила, что денежная компенсация также возможна в случае договоренности с нанимателем по причине отзыва из отпуска. Но при условии использования сотрудником в текущем году не менее 14 календарных дней трудового отпуска. Это прописано в части 3 статьи 174 Трудового кодекса.
Юрист отмечает, что есть и третий случай. Это увольнение сотрудника, который не использовал свой отпуск или же использовал его не полностью (статья 179 Трудового кодекса).