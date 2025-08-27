Юрист сказала, могут ли белорусы получить денежную компенсацию вместо отпуска

Специалист добавила, что денежная компенсация также возможна в случае договоренности с нанимателем по причине отзыва из отпуска. Но при условии использования сотрудником в текущем году не менее 14 календарных дней трудового отпуска. Это прописано в части 3 статьи 174 Трудового кодекса.