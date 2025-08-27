Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист сказала, могут ли белорусы получить денежную компенсацию вместо отпуска

Юрист пояснила, есть ли возможность у белорусов заменить отпуск денежной компенсацией.

Источник: Комсомольская правда

Юрист сказала, могут ли белорусы получить денежную компенсацию вместо отпуска. Подробности сообщила профсоюзный юрист Марина Змитрович, пишет телеграм-канал издания «Беларускi Час».

По словам юриста, Трудовым кодексом оговорены случаи, когда отпуск можно заменить денежной компенсацией.

— Согласно статье 161 такой вариант допускается по соглашению сторон — работника и нанимателя — при условии, что первый в текущем рабочем году использовал не менее 21 календарного дня трудового отпуска, — уточнила Змитрович.

Специалист добавила, что денежная компенсация также возможна в случае договоренности с нанимателем по причине отзыва из отпуска. Но при условии использования сотрудником в текущем году не менее 14 календарных дней трудового отпуска. Это прописано в части 3 статьи 174 Трудового кодекса.

Юрист отмечает, что есть и третий случай. Это увольнение сотрудника, который не использовал свой отпуск или же использовал его не полностью (статья 179 Трудового кодекса).