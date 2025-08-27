Спутник Роскосмоса запечатлел с орбиты паводки в Якутии

Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. В Оймяконском и Абыйском районах были подтоплены 382 дворовые территории, повреждены 127 жилых помещений, из них 5 утрачены. Восстановительные работы начались после освобождения территорий от воды. Минобрнауки организовало отдых и оздоровление детям из пострадавших от паводка районов республики.