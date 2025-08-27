Жителя Магнитогорска признали умершим из-за погибшего на СВО двойника

Как сам мужчина рассказал изданию, проблемы начались семь лет назад. Ему присылали штрафы за другого человека — полного тезку из соседнего региона. А теперь его и вовсе признали мертвым. Сотрудники ГАИ сняли машину магнитогорца с регистрации.