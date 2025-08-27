Жителя Магнитогорска признали умершим из-за погибшего на СВО двойника

Жителя Магнитогорска Евгения Петрова признали мертвым из-за двойника, умершего на СВО. Об этом пишет Mgorsk.ru.
Рабочего Евгения Петрова из Магнитогорска признали умершим из-за полного тезки из Свердловской области.
Как сам мужчина рассказал изданию, проблемы начались семь лет назад. Ему присылали штрафы за другого человека — полного тезку из соседнего региона. А теперь его и вовсе признали мертвым. Сотрудники ГАИ сняли машину магнитогорца с регистрации.
О своей «смерти» Евгений Петров узнал, когда на госуслугах получил уведомление о снятии автомобиля Geely Atlas 2020 года с регистрации. Как сказано в документе, по причине гибели физического лица, являющегося собственником транспортного средства.
Как Евгений выяснил, его тезка из Свердловской области погиб в зоне СВО. А автомобиль сняли с регистрации в Карталинском районе. Почему так произошло, Евгений недоумевает.
Официального комментария Госавтоинспекции, на данный момент, нет.