Семья Брюса Уиллиса переселила его в отдельный дом из-за деменции

По словам жены актера, ему проще ориентироваться в новом здании.

Источник: Аргументы и факты

Семья американского актера Брюса Уиллиса переселила его в отдельный дом в связи с прогрессирующей деменцией. Об этом заявила на телеканале ABC жена артиста, актриса и модель Эмма Хеминг-Уиллис.

Женщина отметила, что в новом здании актеру проще ориентироваться, а еще там тихо. При этом за ним регулярно наблюдают сиделки.

В целом Уиллис находится в хорошем состоянии, «его подводит только мозг», рассказала супруга голливудской звезды. Она подтвердила, что у артиста угасает способность общаться, но близкие по-прежнему видят проблески его личности и «блеск в глазах».

Брюсу Уиллису 70 лет, лобно-височную деменцию ему диагностировали в 2023 году.