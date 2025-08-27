В МВД рассказали о схеме мошенничества с обновлением электронных дневников

Злоумышленники представляются сотрудниками школ или службы технической поддержки. Они убеждают граждан, что для корректной работы электронного дневника необходимо подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. После этого мошенники просят сообщить коды из SMS. Также жертву могут направить на фишинговый ресурс где сказано, что доступ к системе осуществляется исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом страница для аутентификации — поддельная.