В МВД рассказали о схеме мошенничества с обновлением электронных дневников

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом обновления или привязки номера телефона к электронным дневникам школьников. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УБК МВД России.
Злоумышленники представляются сотрудниками школ или службы технической поддержки. Они убеждают граждан, что для корректной работы электронного дневника необходимо подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. После этого мошенники просят сообщить коды из SMS. Также жертву могут направить на фишинговый ресурс где сказано, что доступ к системе осуществляется исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом страница для аутентификации — поддельная.
В результате аферисты получают возможность войти в аккаунты на портале «Госуслуг», в онлайн-банках и других сервисах. Чаще всего в дальнейшем используется схема со звонком из правоохранительных органов и «спасением» средств на «безопасных счетах».
В МВД напомнили, что официальные представители школ никогда не будут просить назвать коды из SMS, пароли или паспортные данные.
«Любые операции, связанные с электронным дневником, проводятся через официальные платформы школ или портал “Госуслуги” без привлечения сторонних лиц», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее были названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября.