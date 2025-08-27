Ричмонд
Власти Крыма запретят уличным музыкантам исполнять песни иноагентов

Рекомендовано отказывать в согласовании выступлений музыкантам, если в их репертуаре есть произведения, созданные иноагентами.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму запретят уличным музыкантам исполнять песни иноагентов.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава парламента республики Владимир Константинов, Госсовет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество иноагентов. Он отметил, что аналогичную меру предлагается распространить на граждан других стран, совершающих в отношении России недружественные и вредоносные действия.

Так, рекомендовано отказывать уличным артистам в согласовании проведения выступлений, если в их репертуаре есть произведения, созданные авторами из числа указанных категорий.

Константинов заявил, что культурное пространство должно быть очищено «от разного рода предателей» для талантов, «которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом».

Ранее сообщалось, что в Новороссийске мужчина разрубил топором гитару уличного музыканта из-за однообразия исполняемой мелодии.