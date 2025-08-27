Власти Крыма запретят уличным музыкантам исполнять песни иноагентов

Как сообщил в своем Telegram-канале глава парламента республики Владимир Константинов, Госсовет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество иноагентов. Он отметил, что аналогичную меру предлагается распространить на граждан других стран, совершающих в отношении России недружественные и вредоносные действия.