Власти Крыма запретят уличным музыкантам исполнять песни иноагентов

В Крыму запретят уличным музыкантам исполнять песни иноагентов.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава парламента республики Владимир Константинов, Госсовет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям республики запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и иное творчество иноагентов. Он отметил, что аналогичную меру предлагается распространить на граждан других стран, совершающих в отношении России недружественные и вредоносные действия.
Так, рекомендовано отказывать уличным артистам в согласовании проведения выступлений, если в их репертуаре есть произведения, созданные авторами из числа указанных категорий.
Константинов заявил, что культурное пространство должно быть очищено «от разного рода предателей» для талантов, «которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом».
Ранее сообщалось, что в Новороссийске мужчина разрубил топором гитару уличного музыканта из-за однообразия исполняемой мелодии.