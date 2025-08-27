Начало учебного года стало магнитом для мошенников: аферисты придумали схему с электронным дневником

Как отметил эксперт по интернет безопасности Александр Вураско, в период подготовки к учебному году мошенники активно используют разные схемы обмана. Они могут представляться завучами или членами родительского комитета и просить перейти по вредоносным ссылкам или сообщить коды из СМС. Также преступники создают фальшивые интернет-магазины со школьными принадлежностями, где граждане рискуют потерять деньги.