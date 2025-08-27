Начало учебного года стало магнитом для мошенников: аферисты придумали схему с электронным дневником

В России участились случаи мошенничества, связанного с электронными дневниками, сообщили в Министерстве внутренних дел. Злоумышленники обманывают граждан, выманивая деньги и личные данные.
Преступники звонят или отправляют сообщения, представляясь сотрудниками школ или технической поддержки. Они заявляют, что для работы электронного дневника необходимо обновить данные или подтвердить номер телефона. Под этим предлогом аферисты просят сообщить коды из СМС или перейти по ссылкам на фишинговые сайты.
Получив доступ к информации, мошенники входят в аккаунты на портале «Госуслуги», в онлайн-банках и других сервисах.
Как отметил эксперт по интернет безопасности Александр Вураско, в период подготовки к учебному году мошенники активно используют разные схемы обмана. Они могут представляться завучами или членами родительского комитета и просить перейти по вредоносным ссылкам или сообщить коды из СМС. Также преступники создают фальшивые интернет-магазины со школьными принадлежностями, где граждане рискуют потерять деньги.