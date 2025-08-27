Ричмонд
Рублев неожиданно выразил поддержку устроившему скандал на US Open Медведеву

Российский теннисист Андрей Рублев выразил поддержку своему соотечественнику Даниилу Медведеву, устроившему громкий инцидент во время матча первого круга US Open-2025.

Об этом информирует агентство Reuters.

«Если он захочет измениться и ему понадобится помощь, у него есть я, множество других друзей и родственников, которые ему помогут», — отметил Рублев. Он подчеркнул, что окончательное решение всегда остается за самим Медведевым.

Рублев также высказал предположение, что Медведеву в настоящий момент необходим перерыв для отдыха. Он добавил, что планирует лично написать коллеге по профессиональному туру. Ранее с рекомендацией обратиться за психологической помощью к Медведеву уже выступал бывший немецкий теннисист Борис Беккер.

25 августа 2025 года Медведев потерпел поражение в стартовом раунде US Open. В ходе встречи с французом Бенжаменом Бонзи российский спортсмен допустил ряд эмоциональных выходок: передразнивал оппонента, а на решающей подаче в третьем сете вступил в конфликт с судьей и спровоцировал реакцию трибун, что привело к шестиминутной паузе. Несмотря на взятую после этого партию, Медведев в итоге уступил в пятисетовом противостоянии и по окончании матча разбил ракетку о корт.

Читайте также: Экс-теннисистка Бартоли раскритиковала поведение Медведева на US Open.

