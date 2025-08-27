Рублев неожиданно выразил поддержку устроившему скандал на US Open Медведеву

Российский теннисист Андрей Рублев выразил поддержку своему соотечественнику Даниилу Медведеву, устроившему громкий инцидент во время матча первого круга US Open-2025. Об этом информирует агентство Reuters.
«Если он захочет измениться и ему понадобится помощь, у него есть я, множество других друзей и родственников, которые ему помогут», — отметил Рублев. Он подчеркнул, что окончательное решение всегда остается за самим Медведевым.
Рублев также высказал предположение, что Медведеву в настоящий момент необходим перерыв для отдыха. Он добавил, что планирует лично написать коллеге по профессиональному туру. Ранее с рекомендацией обратиться за психологической помощью к Медведеву уже выступал бывший немецкий теннисист Борис Беккер.
25 августа 2025 года Медведев потерпел поражение в стартовом раунде US Open. В ходе встречи с французом Бенжаменом Бонзи российский спортсмен допустил ряд эмоциональных выходок: передразнивал оппонента, а на решающей подаче в третьем сете вступил в конфликт с судьей и спровоцировал реакцию трибун, что привело к шестиминутной паузе. Несмотря на взятую после этого партию, Медведев в итоге уступил в пятисетовом противостоянии и по окончании матча разбил ракетку о корт.
