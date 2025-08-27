Рублев неожиданно выразил поддержку устроившему скандал на US Open Медведеву

25 августа 2025 года Медведев потерпел поражение в стартовом раунде US Open. В ходе встречи с французом Бенжаменом Бонзи российский спортсмен допустил ряд эмоциональных выходок: передразнивал оппонента, а на решающей подаче в третьем сете вступил в конфликт с судьей и спровоцировал реакцию трибун, что привело к шестиминутной паузе. Несмотря на взятую после этого партию, Медведев в итоге уступил в пятисетовом противостоянии и по окончании матча разбил ракетку о корт.