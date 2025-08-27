Платную парковку перед ТРК «Пирамида» делают в Волгограде

Быстрыми темпами на площадке перед зданием ТРК «Пирамида» в центре Волгограда устанавливают шлагбаумы и прочее оборудование для взимания платы за парковку. Вероятно, уже с осени автомобилистов города ждет еще один неприятный сюрприз: придется прибавить стоимость парковки к чеку в супермаркете, кинотеатре и других магазинах. У горожан это уже вызывает возмущение: их расходы уже давно растут быстрее, чем доходы.