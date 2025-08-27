Семь человек погибли из-за обрушившегося на Вьетнам тропического шторма

Согласно предварительным данным, жертвами обильных дождей, вызванных тайфуном «Каджики», обрушившегося на Вьетнам, стали семь человек. Об этом со ссылкой на информацию опубликованную правительством страны, сообщает Associated Press.
Агентство отмечает, стихия разрушила или повредила более 12 тыс. домов, подтопленной оказалась большая часть территории столицы страны — Ханоя. Также оказались уничтоженными более 81,5 тыс. га рисовых плантаций и 4,5 тыс. га других сельхозкультур, без электричества остались 1,6 млн человек.
Власти предпринимают меры по борьбе с последствиями тайфуна, однако синоптики пока делают неутешительные прогнозы — сильные дожди продлятся весь день 27 августа, возможны внезапные наводнения и оползни в девяти различных провинциях.
При этом, напомним, тайфун «Кадзики» с порывами ветра до 166 км/ч находился примерно в 110 километрах от северной части центрального побережья Вьетнама и ожидался на суше 25 августа днем. Власти охарактеризовали шторм как «чрезвычайно опасный и быстро движущийся», предупреждая о сильных дождях, наводнениях и оползнях.