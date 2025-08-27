Семь человек погибли из-за обрушившегося на Вьетнам тропического шторма

При этом, напомним, тайфун «Кадзики» с порывами ветра до 166 км/ч находился примерно в 110 километрах от северной части центрального побережья Вьетнама и ожидался на суше 25 августа днем. Власти охарактеризовали шторм как «чрезвычайно опасный и быстро движущийся», предупреждая о сильных дождях, наводнениях и оползнях.