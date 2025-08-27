Семья из Красноярского края стала победителем всероссийского конкурса

Алена и Роман Беллер вместе работают на Горно-химическом комбинате и воспитывают четверых детей: двух мальчиков и двух девочек. Старшие сын и дочь учатся в школе, а младшие ходят в детский сад. У ребят разносторонние увлечения: плавание, карате, художественная гимнастика, футбол, музыка, театральная студия. Помимо этого, дети-школьники занимаются исследовательской деятельностью и участвуют в предметных олимпиадах. Старший сын Марк в прошлом году принял участие в экспедиции на Северный полюс, а дочь Динара летом этого года впервые побывала в международном детском центре «Артек».