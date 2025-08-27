Семья из Красноярского края стала победителем всероссийского конкурса

В этом году около 40 тысяч семей из всех регионов страны поделились своими историями по шести номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья России» и «Семья защитника Отечества».
Алена и Роман Беллер вместе работают на Горно-химическом комбинате и воспитывают четверых детей: двух мальчиков и двух девочек. Старшие сын и дочь учатся в школе, а младшие ходят в детский сад. У ребят разносторонние увлечения: плавание, карате, художественная гимнастика, футбол, музыка, театральная студия. Помимо этого, дети-школьники занимаются исследовательской деятельностью и участвуют в предметных олимпиадах. Старший сын Марк в прошлом году принял участие в экспедиции на Северный полюс, а дочь Динара летом этого года впервые побывала в международном детском центре «Артек».
Семья очень дружная и активная, вместе участвуют в различных мероприятиях, помогают волонтерам.
«В нашей семье все решается дружно, все умеют договариваться друг с другом. Папа отвечает за стратегию, мама — за тактику и чувства, а дети — дети дарят любовь и счастье. Мы, как родители, хотим, чтобы наши дети выросли хорошими людьми, честными, справедливыми, успешными, счастливыми, влюбленными», — поделилась секретом семейного счастья Алена Беллер.
Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края подчеркнула, что «Семья года» помогает формировать здоровое и крепкое общество. «Мы искренне гордимся семьями края — победителями данного конкурса», — цитирует главу ведомства пресс-служба правительства региона.
Совсем недавно члены семьи Беллер принимали награду от губернатора Красноярского края Михаила Котюкова за победу в региональном этапе конкурса. В октябре их ждет поездка в Москву для участия в чествовании победителей. Все семейные истории финалистов войдут в почетную книгу «Семья года. Россия 2025».