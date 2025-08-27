Одной категории россиян захотели бесплатно давать бензин

Для получения топлива потребуется предоставить подтверждение особого статуса.
На фоне очередного подорожания бензина эксперты предложили рассмотреть возможность предоставления бесплатного топлива для граждан, сталкивающихся с серьезными материальными трудностями и не способных обойтись без автомобиля по состоянию здоровья. Об этом сообщил председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.
«Надо поддерживать инвалидов, которым затруднительно передвижение без автомобиля», — сказал Янков в интервью изданию «Абзац». Кроме того, по мнению эксперта, на помощь могут рассчитывать жители отдаленных населенных пунктов, куда не ходит общественный транспорт. Для таких водителей предлагается ввести лимит — например, до 20 литров бензина в месяц, который можно получить бесплатно или по льготной цене. Однако для получения топлива потребуется предоставить документальные подтверждения особого статуса и расходов.
Янков подчеркнул, что любые меры поддержки должны быть строго адресными. В противном случае существует риск появления спекуляций: если бензин начнут раздавать всем желающим, часть топлива может оказаться на «черном рынке». Спикер предостерег от создания социальных бензоколонок для всех автомобилистов, поскольку это лишь усилит злоупотребления.
По данным Росстата, за минувшую неделю бензин АИ-95 в среднем по стране подорожал на 26 копеек за литр и достиг отметки 63,53 рубля. АИ-92 вырос в цене на 25 копеек, до 59,16 рубля за литр. Дизельное топливо также прибавило в цене, хоть и незначительно — на 4 копейки, до 71,48 рубля за литр. С начала текущего года средний рост цен на бензин в России составил 5,7%.