Одной категории россиян захотели бесплатно давать бензин

По данным Росстата, за минувшую неделю бензин АИ-95 в среднем по стране подорожал на 26 копеек за литр и достиг отметки 63,53 рубля. АИ-92 вырос в цене на 25 копеек, до 59,16 рубля за литр. Дизельное топливо также прибавило в цене, хоть и незначительно — на 4 копейки, до 71,48 рубля за литр. С начала текущего года средний рост цен на бензин в России составил 5,7%.