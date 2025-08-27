Названа сумма долга певицы Instasamka судебным приставам

Российская рэп-исполнительница Instasamka, настоящее имя которой Дарья Зотеева, не оплатила госпошлину на сумму почти 1,5 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда и данные приставов.
Как стало известно, певица не оплатила госпошлину, которая была присуждена ей судом. Теперь приставы намерены взыскать с нее 1458 рублей.
В судебных материалах говорится, что в 2022 году налоговая служба обратилась в суд с целью взыскания с артистки налогов и сборов. В том же году было принято решение о взыскании и выдан приказ, на основании которого в августе текущего года возбудили исполнительное производство.
