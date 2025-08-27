Ричмонд
Россиянам в Эстонии и Латвии выдали пенсию, ранее заблокированную из-за санкций

Россиянам, проживающим за границей, пенсия начисляется раз в квартал.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерам из России, проживающим в Латвии и Эстонии, перечислили пенсии за три первых квартала этого года, которые ранее были заморожены из-за санкций. В общей сложности было переведено 15,4 млн евро. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.

«Получателями средств в рамках международных договоров с Латвией и Эстонией стали 13,3 тыс. человек, большинство из которых проживает в Латвии. На пенсии в общей сложности перечислено €15,4 млн», — отмечается в издании.

Также в статье указывается, что пенсионеры Эстонии получат реальные деньги из перечисленных с 8 по 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября.

Пенсионеры, проживающие за границей, получают выплаты из Социального фонда. Эти средства поступают на счёт, открытый в иностранном банке, либо через зарубежное пенсионное ведомство. Однако для выплат пенсий требуется согласие принимающей стороны, в частности, речь идет о Латвии и Эстонии.

Ранее KP.RU сообщил, что по закону, если пенсионер переехал из России в другую страну, он все равно будет получать пенсию за работу в РФ. Правда, форма и порядок выплат несколько разняться с теми, что получают россияне, не покидающие страну.