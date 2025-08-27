На «Технопроме» засветился первый мэр Новосибирска

Несмотря на стремление прибывшего на «Технопром» с женщиной, представленной как его супруга Ольгой Васильевной, придерживаться выбранной роли, Жернаков все же раскрыл корреспонденту Сиб.фм свое настоящее имя. Им оказался Олег Козицин, студент четвертого курса Новосибирского театрального института и актер театра «Мистерия». Его «супруга» на самом деле Виктория, его однокурсница.