На «Технопроме» засветился первый мэр Новосибирска

«Встреча» с легендарной личностью удивила многих гостей и спикеров.
Сегодня посетители форума «Технопром» получили уникальный шанс пообщаться с человеком, представившимся первым главой города Новониколаевска, Владимиром Ипполитовичем Жернаковым. Его появление на выставке стало своеобразной демонстрацией того, насколько сильно преобразился Новосибирск. Об этом пишет Сиб.фм.
Несмотря на стремление прибывшего на «Технопром» с женщиной, представленной как его супруга Ольгой Васильевной, придерживаться выбранной роли, Жернаков все же раскрыл корреспонденту Сиб.фм свое настоящее имя. Им оказался Олег Козицин, студент четвертого курса Новосибирского театрального института и актер театра «Мистерия». Его «супруга» на самом деле Виктория, его однокурсница.
«Нам предложили из Городского центра развития предпринимательства принять участие и показать, как наш город, благодаря обычным торговцам и неравнодушным жителям, стал таким значимым», — поделился Олег. Он признался, что ему пришелся по душе образ первого городского головы, равно как и реакция публики на него.
По мнению Олега, настоящий Владимир Жернаков, оказавшись здесь, в Экспоцентре, был бы несказанно рад видеть, как преобразился основанный им город за более чем сто лет.
«Город находится в процессе постоянных изменений. “Новосибирск меняется — это наш слоган. Мы хотели наглядно показать эту трансформацию: от Новониколаевска начала XX века до современного Новосибирска”, — пояснил директор ГЦРП Роман Гломоздин.