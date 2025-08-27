Обнаруженный самый яркий быстрый радиовсплеск назван ключом к вечной космической тайне

До того как телескопы Outrigger получили возможность триангулировать быстрый радиовсплеск до его источника, «это было все равно, что разговаривать с кем-то по телефону и не знать, из какого города или штата он звонит», комментирует соавтор исследования Брайан Генслер, декан научного отделения Калифорнийского университета в Санта-Крузе. «Теперь мы знаем не только их точный адрес, но и в какой комнате их дома они находятся, пока находятся на вызове».