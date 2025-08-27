В соцсетях не показывать

На днях одно из таких дел рассматривал кассационный суд. В Эртиле, маленьком городке в Воронежской области, живут меньше десяти тысяч человек, все на виду. Поэтому скандальное видео из городской больницы, опубликованное в соцсети, быстро разлетелось по местным пабликам. «Народный корреспондент» без стеснения заходит в перевязочную. Там оказывают помощь его тестю, которому упавший чугунный люк отсек часть пальца. В адрес хирурга сыплются оскорбления, обвинения в пьянстве на работе. Очевидно, что автор видео уверен в своей безнаказанности. Но не на того, как говорится, напал! Доктор в тот же день прошел освидетельствование, не подтвердившее опьянение, и обратился в суд. В результате автора скандального видео обязали удалить ролик из интернета, опубликовать опровержение и компенсировать врачу моральный ущерб — 300 тысяч рублей. Плюс оплата судебных издержек — еще 35 тысяч. Апелляция и кассация оставили это решение без изменений.
И хотя в России нет прецедентного права, этот случай наверняка станет ориентиром для судей, рассматривающих подобные иски. В медицинских интернет-сообществах уже поздравляют коллег с «хорошей новостью». При этом делается вывод, что съемка во врачебном кабинете теперь вне закона. По крайней мере, без согласия доктора. И что при появлении «видеооператоров» следует вызывать полицию. Между тем решение суда не столь однозначно. Запрещено распространение такого контента, а не сама съемка. Разрешения на нее попрежнему не требуется. Пациент имеет право на получение информации о своем здоровье. И волен копировать любую медицинскую документацию, а также снимать доктора, объяснив, скажем, что боится забыть его рекомендации. А вот распространять снятый ролик нельзя, потому что врач — не политик, не должностное лицо и не общественный деятель, а его кабинет — не публичное пространство вроде магазина или почтового отделения, куда может зайти любой желающий (публикация видео, снятого в коридорах поликлиники или приемном покое больницы, получается, разрешена). Врач может предупредить, что вести съемку можно, а вот публиковать ее он не разрешает.
Что ж, этот тот самый случай, когда расставлены все точки над «и». Подтверждено право врача защищать свою честь, достоинство и профессиональную репутацию. Перспектива судебного разбирательства заставит задуматься тех, кто с помощью оскорбительного видео задумает сводить счеты с медработниками. Травить врачей в соцсетях становится весьма накладно. И в то же время никто не покушается на право пациента вести аудио- и видеосъемку. Да, многим специалистам направленная на них камера смартфона мешает сосредоточиться да и просто раздражает. Но ведь зачастую именно такие записи сигнализируют о серьезных дефектах в работе лечебных учреждений. Благодаря им принимаются соответствующие меры, что помогает поднять уровень оказания медицинской помощи.
Другое дело, что даже ролик с реальными нарушениями предназначен не для соцсетей, а для рассмотрения руководством больницы, следствием или судом. Хотя если нарушение вопиющее (то же пьянство на работе), то его распространение не кажется таким уж страшным правонарушением. Врач должен понимать, что его в любой момент могут снимать, в том числе и незаметно. Поэтому надо всегда себя контролировать. Но ведь это, кажется, азы профессии?