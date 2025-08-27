В соцсетях не показывать

И хотя в России нет прецедентного права, этот случай наверняка станет ориентиром для судей, рассматривающих подобные иски. В медицинских интернет-сообществах уже поздравляют коллег с «хорошей новостью». При этом делается вывод, что съемка во врачебном кабинете теперь вне закона. По крайней мере, без согласия доктора. И что при появлении «видеооператоров» следует вызывать полицию. Между тем решение суда не столь однозначно. Запрещено распространение такого контента, а не сама съемка. Разрешения на нее попрежнему не требуется. Пациент имеет право на получение информации о своем здоровье. И волен копировать любую медицинскую документацию, а также снимать доктора, объяснив, скажем, что боится забыть его рекомендации. А вот распространять снятый ролик нельзя, потому что врач — не политик, не должностное лицо и не общественный деятель, а его кабинет — не публичное пространство вроде магазина или почтового отделения, куда может зайти любой желающий (публикация видео, снятого в коридорах поликлиники или приемном покое больницы, получается, разрешена). Врач может предупредить, что вести съемку можно, а вот публиковать ее он не разрешает.