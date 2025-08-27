Россиянам раскрыли, что надо сделать, чтобы точно не заболеть осенью

«Рекомендую делать прививки от гриппа особенно в период с сентября по октябрь, так как затем начинается всплеск заболеваемости. Не стоит забывать про прививки от COVID-19 и делать ревакцинацию каждые 6−12 месяцев. Советую помнить и про прививки, которые защищают от пневмонии и коклюша», — сказал терапевт в разговоре с «Лентой.ру».