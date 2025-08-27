Россиянам напомнили, что будет за «самозахват» парковки во дворе

«За самостоятельное ограждение парковочного места может грозить ответственность по статье 7.1 КоАП РФ (“Самовольное занятие земельного участка”)», — подчеркнул Сергей Колунов в беседе с ТАСС. Он уточнил, что если кадастровая стоимость участка не определена, штраф для физических лиц составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Если стоимость участка определена, размер штрафа для граждан составит от 1% до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тыс. рублей.