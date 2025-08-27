Россиянам напомнили, что будет за «самозахват» парковки во дворе

Штраф за ограждение парковочного места может доходить до 200 тысяч рублей.
Жильцам многоквартирных домов запрещено самостоятельно закреплять за собой парковочные места во дворах, а за установку ограждений предусмотрен штраф от пяти тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«За самостоятельное ограждение парковочного места может грозить ответственность по статье 7.1 КоАП РФ (“Самовольное занятие земельного участка”)», — подчеркнул Сергей Колунов в беседе с ТАСС. Он уточнил, что если кадастровая стоимость участка не определена, штраф для физических лиц составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Если стоимость участка определена, размер штрафа для граждан составит от 1% до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тыс. рублей.
Сергей Колунов пояснил, что согласно Жилищному кодексу, участок и придомовая территория многоквартирного дома находятся в общей долевой собственности жильцов. Однако это не дает права отдельным собственникам выделять личные парковочные места или устанавливать ограждения без согласия других. Он отметил, что такие ситуации встречаются все реже, но некоторые жители по-прежнему считают возможным закрепить место столбами или цепями.
Депутат уточнил, что единственный легальный способ — организация общего собрания собственников с принятием решения о выделении мест или установке ограждений. Для этого необходимо получить согласие большинства всех владельцев помещений, включая нежилые. После согласия жильцы должны обратиться в территориальный орган власти за разрешением на установку ограждений. При этом любые ограничения носят условный характер: жильцы и их гости не будут нести юридическую ответственность за парковку на таких местах, кроме возможного порицания соседей.