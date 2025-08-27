Теракт пресечен на аэродроме Энгельса.
Силовики повязали россиянина в Энгельсе. Задержанный является жителем Волгограда. Он готовил теракт на местный аэропорт. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Силовики повязали россиянина в Энгельсе. Задержанный является жителем Волгограда. Он готовил теракт на местный аэропорт. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Теракт пресечен на аэродроме Энгельса.
Силовики повязали россиянина в Энгельсе. Задержанный является жителем Волгограда. Он готовил теракт на местный аэропорт. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.