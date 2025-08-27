В Тайшетском районе мост через реку Бирюса отремонтируют к 10 октября

В Тайшетском районе ремонтируют мост через реку Бирюса. Как сообщает Тайшет24, по информации паспорта объекта, конструкцию должны привести в нормативное состояние к 10 октября текущего года.
— В начале лета на данном участке зафиксировали повреждение плиты пролетного строения, которое произошло из-за динамического воздействия тяжеловесного транспорта, — уточняется в сообщении.
Из-за сложившейся ситуации 17 июня был ограничен проезд по участку дороги длиной в 50 метров. На подъездах к нему установили временные дорожные знаки. В середине августа там начались работы.
