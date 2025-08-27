Ричмонд
Уличным музыкантам в Крыму хотят скорректировать репертуар: какие песни попадут под запрет

В Крыму хотят запретить песни иноагентов на уличных площадках.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму планируют изменить репертуар уличных музыкантов. Государственный совет республики предложил местным властям запретить исполнение на открытых площадках произведений, созданных иноагентами. Об этом пишет «КП-Крым».

Глава парламента Владимир Константинов отметил, что уличным артистам, желающим выступать в городах и районах Крыма, будут отказывать в согласовании, если в их программах есть песни или произведения лиц, признанных иноагентами.

Политик добавил, что этот вопрос скоро обсудят в Совете министров республики. Константинов уверен, что культурное пространство Крыма нужно очистить от влияния тех, кто предал страну, и открыть дорогу талантам, которые поддерживают народ и государство в сложные времена.

Ранее в России музыкальные платформы начали помечать произведения артистов-иноагентов специальной маркировкой. Это натолкнуло депутата Госдумы Ольгу Германову на идею не только обозначать такие песни, но и сопровождать их цитатами, где эти знаменитости высказывались о России.