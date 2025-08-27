Уличным музыкантам в Крыму хотят скорректировать репертуар: какие песни попадут под запрет

Политик добавил, что этот вопрос скоро обсудят в Совете министров республики. Константинов уверен, что культурное пространство Крыма нужно очистить от влияния тех, кто предал страну, и открыть дорогу талантам, которые поддерживают народ и государство в сложные времена.