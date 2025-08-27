ФСБ: задержан агента Киева, планировавший атаку на аэродром Энгельс

Сотрудники силовых структур арестовали агента украинской стороны, который намеревался установить навигационный модуль для беспилотников ВСУ вблизи военного аэродрома в городе Энгельсе. Об этом сообщили в ФСБ России.
Задержанным оказался 35-летний житель Волгограда. В период с 2019 по 2022 годы он временно проживал в Львовской области Украины. По окончании срока действия разрешения на временное проживание он перестал являться в миграционные органы Украины для отметки. ФСБ удалось раскрыть замысел агента Киева и вовремя пресечь его деятельность, направленную против безопасности РФ.
Отмечается, что после завершения подготовки в Киеве мужчина, следуя указаниям куратора, отправился в Волгоград, выдавая себя за человека, возвращающегося домой. Затем он проследовал в Саратовскую область, где планировал выполнить порученное задание. Фигуранта дела задержали по мечту жительства.
Ранее KP.RU стало известно, что сотрудники ФСБ в Москве задержали мужчину, который призывал к расправе над российскими военнослужащими. Сейчас проводится проверка, мужчина находится под стражей.