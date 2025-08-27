ФСБ: задержан агента Киева, планировавший атаку на аэродром Энгельс

Задержанным оказался 35-летний житель Волгограда. В период с 2019 по 2022 годы он временно проживал в Львовской области Украины. По окончании срока действия разрешения на временное проживание он перестал являться в миграционные органы Украины для отметки. ФСБ удалось раскрыть замысел агента Киева и вовремя пресечь его деятельность, направленную против безопасности РФ.