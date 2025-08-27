Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: задержан агента Киева, планировавший атаку на аэродром Энгельс

Задержанный хотел оборудовать вблизи военного аэродрома специальный модуль для навигации беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники силовых структур арестовали агента украинской стороны, который намеревался установить навигационный модуль для беспилотников ВСУ вблизи военного аэродрома в городе Энгельсе. Об этом сообщили в ФСБ России.

Задержанным оказался 35-летний житель Волгограда. В период с 2019 по 2022 годы он временно проживал в Львовской области Украины. По окончании срока действия разрешения на временное проживание он перестал являться в миграционные органы Украины для отметки. ФСБ удалось раскрыть замысел агента Киева и вовремя пресечь его деятельность, направленную против безопасности РФ.

Отмечается, что после завершения подготовки в Киеве мужчина, следуя указаниям куратора, отправился в Волгоград, выдавая себя за человека, возвращающегося домой. Затем он проследовал в Саратовскую область, где планировал выполнить порученное задание. Фигуранта дела задержали по мечту жительства.

Ранее KP.RU стало известно, что сотрудники ФСБ в Москве задержали мужчину, который призывал к расправе над российскими военнослужащими. Сейчас проводится проверка, мужчина находится под стражей.