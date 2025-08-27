Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые места обитания краснокнижных птиц переданы под охрану Ивацевичскому опытному лесхозу

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места обитания краснокнижных птиц переданы под охрану Ивацевичскому опытному лесхозу. Это предусмотрено решением Березовского райисполкома № 1160 от 6 августа 2025 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Решением райисполкома переданы под охрану государственному опытному лесохозяйственному учреждению «Ивацевичский опытный лесхоз» выявленные места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси. В частности, обозначены площадь и границы передаваемого под охрану места обитания диких животных и птиц. Так, определены места обитания мухоловки-белошейки, черного аиста, усатой синицы и большой выпи.

На перечисленных участках установлен специальный режим охраны и использования передаваемого под охрану места обитания дикого животного.

Документом утверждены паспорта мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, и охранные обязательства.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.