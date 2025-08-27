Новые места обитания краснокнижных птиц переданы под охрану Ивацевичскому опытному лесхозу

Решением райисполкома переданы под охрану государственному опытному лесохозяйственному учреждению «Ивацевичский опытный лесхоз» выявленные места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси. В частности, обозначены площадь и границы передаваемого под охрану места обитания диких животных и птиц. Так, определены места обитания мухоловки-белошейки, черного аиста, усатой синицы и большой выпи.