Новые места обитания краснокнижных птиц переданы под охрану Ивацевичскому опытному лесхозу

Решением райисполкома переданы под охрану государственному опытному лесохозяйственному учреждению «Ивацевичский опытный лесхоз» выявленные места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси. В частности, обозначены площадь и границы передаваемого под охрану места обитания диких животных и птиц. Так, определены места обитания мухоловки-белошейки, черного аиста, усатой синицы и большой выпи.
На перечисленных участках установлен специальный режим охраны и использования передаваемого под охрану места обитания дикого животного.
Документом утверждены паспорта мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, и охранные обязательства.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.