Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Челябинской области требуют вернуть 64,5 млн рублей субсидий с турбазы на озере Тургояк

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа, ФедералПресс. Правительство Челябинской области требует вернуть 64,5 млн рублей субсидий с компании «Озеро Тургояк», владеющей турбазой на одноименном озере вблизи Миасса. Иск подало Главное управление координации развития туризма региона по двум соглашениям о выделении средств, заключенным в декабре 2023 и мае 2024 годов.

Источник: Фото Ольги Андриановой

«Главное управление координации развития туризма в Челябинской области обратилось в суд с заявлением ООО “Озеро Тургояк”. Взыскивает в бюджет средства субсидии в размере: 27 млн и 37,5 млн рублей», — следует из материалов дела.

В судебном процессе участвуют третьи лица, включая Контрольно-счетную палату области и аппарат уполномоченного по правам ребенка. Владельцем турбизнеса является предприниматель Денис Пухов, который также выступает собственником компании «Ворлд Прайс», имеющей судебные споры с властями районов Челябинска по вопросам поставок строительных материалов. Рассмотрение иска началось в апреле, но заседания неоднократно откладывались.